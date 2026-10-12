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Вечерний Новосибирск

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Новосибирцы массово пожаловались на убытки от сбоя сервисов «Яндекса»

Новосибирцы массово пожаловались на убытки от сбоя сервисов «Яндекса»

Новосибирцы массово столкнулись со сбоем работы сервисов «Яндекса» в выходные.  Об этом сообщил «Прецедент» со ссылкой на горожан.

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