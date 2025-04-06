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Сцепился с Пугачёвой, отчитал Шамана, получил 10 лет тюрьмы: Куда пропал Александр Новиков после ухода с ТВ

Сцепился с Пугачёвой, отчитал Шамана, получил 10 лет тюрьмы: Куда пропал Александр Новиков после ухода с ТВ

Как признается сам Александр Новиков, он смог поднять жанр шансона на новый уровень. Его карьера длится уже более сорока лет, и за это время артист не только написал более четырехсот песен, но и выиграл множество соответствующих премий.

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