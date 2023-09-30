Маск усомнился в одобрении населением ФРГ помощи спасающим мигрантов НПО

Спор о поддержке немецким населением оказания властями Германии помощи НПО, занимающимся спасением мигрантов в Средиземном море, завели американский предприниматель Илон Маск и Министерство иностранных дел ФРГ, 30 сентября сообщается в социальной сети X.
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