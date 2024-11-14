Суровый приговор севастопольской банде «чёрных риелторов»: на сколько лет отправились в тюрьму?

Севастопольский суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении шести участников организованной группы «черных риелторов», согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры города Севастополя.
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