На Урале отличницу из Книги рекордов России увезли в больницу с экзамена

ВА

Владимир Акулов

Хорошо было раньше ! Учителя в школе тебя учили , а потом эти же учителя принимали у тебя экзамен ! Ясно , что учителя сами себя и оценивали ! Поэтому помогали , завышали оценки своим ученикам ...И на заводах... Контролеры ОТК , подконтрольные начальству завода проверяли качество своих изделий...Чтобы госплан завода выполнялся - ОТК пропускало разный брак ...Но за стенами завода изделие проверяла сама РЕАЛЬНОСТЬ в виде более качественных импортных товаров !.. И пропущенные дружественными *своими* контролерами бракованные изделия и товары не находили спроса ! Сама жестокая реальность отбраковывала брак бракоделов! Для того всеми ненавидимый ЕГЭ и создан : чтобы качество учебы не проверял тот , кто учил...И чтобы списать было невозможно ! ЕГЭ вывел на чистую воду всех лентяев и не способных учиться.