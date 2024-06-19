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На Урале отличницу из Книги рекордов России увезли в больницу с экзамена

На Урале отличницу из Книги рекордов России увезли в больницу с экзамена

На Урале школьницу из Книги рекордов России увезли в больницу с экзамена. Во время выполнения заданий девушка чуть не потеряла сознание.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Хорошо  было  раньше  ! Учителя  в  школе  тебя  учили  ,  а  потом  эти  же  учителя  принимали  у  тебя  экзамен  !   Ясно  ,  что  учителя  сами  себя  и  оценивали  ! Поэтому  помогали  ,  завышали  оценки  своим  ученикам  ...И  на  заводах... Контролеры  ОТК  ,  подконтрольные  начальству  завода  проверяли  качество  своих  изделий...Чтобы  госплан  завода выполнялся  -  ОТК  пропускало  разный  брак  ...Но  за  стенами  завода  изделие  проверяла  сама    РЕАЛЬНОСТЬ  в  виде  более  качественных  импортных  товаров  !..  И  пропущенные  дружественными  *своими*  контролерами  бракованные  изделия  и  товары  не  находили  спроса  !  Сама  жестокая  реальность  отбраковывала  брак  бракоделов!  Для  того  всеми  ненавидимый  ЕГЭ  и  создан  :  чтобы  качество  учебы  не  проверял  тот  ,  кто  учил...И  чтобы  списать  было  невозможно  ! ЕГЭ  вывел  на  чистую  воду  всех  лентяев  и  не  способных  учиться.
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