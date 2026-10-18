Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией против хуситов заявила, что в провинции Наджран произошло крушение легкого ударного вертолета AH-6i.
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