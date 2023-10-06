18 тружеников, в чьих рабочих буднях не меньше перца, чем в индийских блюдах

Некоторым людям приходится работать бок о бок с такими неординарными коллегами, что может возникнуть вопрос, где они находятся — в офисе, в комедийном фильме или, может, в детсаду? О том, какой нескучной может быть жизнь заурядного офиса, расскажут следующие фото и истории.
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