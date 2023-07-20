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Глава Мелитопольского района Сигута: вода в Северо-Крымский канал из Каховского водохранилища больше не поступает

Глава Мелитопольского района Сигута: вода в Северо-Крымский канал из Каховского водохранилища больше не поступает

Вода в Северо-Крымский канал из Каховского водохранилища больше не поступает. Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделал Андрей Сигута, руководитель Мелитопольского района Запорожской области.

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