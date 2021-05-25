За что Сталин в 1937 году депортировал корейцев в Казахстан

Любители историиПолитикаЗа что Сталин в 1937 году депортировал корейцев в Казахстан Корейцы начали расселяться компактными группами на российском Дальнем Востоке с середины 1860-х годов.Вернуться к статье71НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьkonstantinos параскевопулосСталин не знал о выселении корейцев,как и других народов. Он строил государство,заботился о людях.ВИВиктория ИвановаА нынче китайцы заполонили. Вот бы их в Казахстан тоже.Vlad ИвановВсегда русским кто то мешает и только они не могут ни кому мешать. Русским всегда мешают потому, что сами они неповоротливы и мало предприимчивы, но зато идти с дубьем когда угодно и на кого угодно - это пожалуйста. Именно эти качества всегда вызывали у других народов с одной стороны желание пользоваться возможностями, которые упускали ротозеи-русские, а с другой опасаться их как потенциальных погромщиков.михаил дувановеблан ты кто по нации? ТЫ сшучоныш в курсе. что американцы во время 2 мир войны. всех своих граждан японского происхождения загнали в лагеря. если у тебя мозг хоть чуть чуть работает то где сша . а где япония.Василий ПлюшкинХохлопидар, сгиньВладимир Васильевич ШеинВ конце осени 1937 года вдруг спохватилась Япония. Увлечённые войной в Китае японцы не заметили, как у них из-под носа ушли десятки тысяч корейцев. В дипломатической ноте советскому правительству Токио писал, что депортация корейцев является незаконной, так как после аннексии Корейского полуострова всё его население независимо от места проживания является собственностью его императорского величества. Протест, выраженный Японией, ещё больше укрепил уверенность руководства СССР в правильности решения. Из Кремля ответили, что японские власти не должны беспокоиться о судьбах корейцев, проживающих на территории СССР. При всей тщательности процесса депортации всех корейцев с Дальнего Востока переселить не удалось. В 1939 году перепись населения в Приморье, на Камчатке и Сахалине зафиксировала 246 корейцев. Тем не менее с карты Дальнего Востока исчезло несколько десятков основанных корейцами поселений, а опустевшие дома впоследствии были отданы переселенцам с европейской части СССР. Тарас Репин https://russian7.ru/post/za-chto-stalin-v-1937-godu-deportir...Не ОнУ большевизма "врагов народа" - едва не больше, чем всего народа! А остальные - под подозрением. Результат налицо: после массового уничтожения "врагов народа" в прошлом веке - народа убыло на многие миллионы, а врагов прибыло - до полной безнадежности. И уже без кавычек.Комментировать
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