📌⚡️Часть аудитории канала «Русское оружие», а также подписчики ряда иных военно-аналитических и военно-технических каналов продолжают задаваться вопросом: не обеспечиваем ли мы противника (включая OSINT-разведчиков) «секретной» и критически важной для последующих ударов информацией, готовя посты о районах перехвата или прилётах тех или иных средств воздушно-космического нападения (включая ударные версии ракет 5В28 комплексов С-200, ATACMS и SCALP-EG, снаряды GMLRS).