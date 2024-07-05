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Винил попал под санкции. Его перестали поставлять

Винил попал под санкции. Его перестали поставлять

Пакет санкций ЕС от 24.06.24 запретил ввоз винила в РоссиюРоссийские магазины уведомили покупателей, что могут остановить продажу зарубежных виниловых пластинок из-за ограничений на ввоз — 14-й пакет санкций ЕС затронул не только торговлю, но и российских музыкантов, которые ранее заказывали производство пластинок в Европе.

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Комментарии
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LEV Skoroxod
Виниловые пластинки возвращаются???? Но то что их покупают не 100% Россиян, и даже не 50, То это как пить дать! А аппараты для проигрывания винила, стоят нынче немало! И не каждому гурману по карману!
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