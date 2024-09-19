Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Около 70 авиаударов за 20 минут нанесли ВВС Израиля на юге Ливана.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Около 70 авиаударов за 20 минут нанесли ВВС Израиля на юге Ливана.
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