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Бобровский о 140 минутах на льду в игре с «Каролиной»: «Интересный опыт, хороший психологический тест. Это один из самых памятных матчей»

«Флорида» обыграла «Харрикейнс» (3:2 4ОТ) в первом матче финала Восточной конференции (4-0). Российский вратарь отразил 63 броска из 65.

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