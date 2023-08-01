Бобровский о 140 минутах на льду в игре с «Каролиной»: «Интересный опыт, хороший психологический тест. Это один из самых памятных матчей»

«Флорида» обыграла «Харрикейнс» (3:2 4ОТ) в первом матче финала Восточной конференции (4-0). Российский вратарь отразил 63 броска из 65.
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