Что такое поза Ромберга и на какие заболевания может указать этот тест

И стоит ли использовать метод в домашних условиях. Что такое поза Ромберга Поза Ромберга — это простой диагностический инструмент, с помощью которого врач может проверить чувство равновесия пациента и определить неврологические нарушения.
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