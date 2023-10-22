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Что такое поза Ромберга и на какие заболевания может указать этот тест

Что такое поза Ромберга и на какие заболевания может указать этот тест

И стоит ли использовать метод в домашних условиях.   Что такое поза Ромберга Поза Ромберга — это простой диагностический инструмент, с помощью которого врач может проверить чувство равновесия пациента и определить неврологические нарушения.

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