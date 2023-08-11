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Жамнов о Ковальчуке в «Спартаке»: «Такой вариант возможен, почему нет? Если он изъявит желание, то поговорим»

40-летний нападающий является воспитанником московского клуба. Он не играет с сезона-2020/21. «Мы ждем, если вернется – поговорим, без проблем.

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