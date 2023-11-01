В Красноярске ищут нового строителя дороги в Дрокино из-за халтуры старого подрядчика

В Красноярске на неопределенный срок затягивается строительство развязки в районе Дрокино. Полностью сдать работы должны были не позже конца ноября 2023 года, однако работы шли с сильным отставанием от графика, подрядчика УСК «Сибиряк» собирались штрафовать и менять.