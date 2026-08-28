SPORT24.ru
ГлавнаяО проектеБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPORT24.ru

189 подписчиков

«ПСЖ» вернулся с 0:2 и сыграл вничью с «Лиллем», Сафонов пропустил дважды

«ПСЖ» вернулся с 0:2 и сыграл вничью с «Лиллем», Сафонов пропустил дважды

«ПСЖ» вырвал ничью в гостевом матче с «Лиллем» в рамках 2-го тура чемпионата Франции.«ПСЖ» вырвал ничью в гостевом матче с «Лиллем» в рамках 2-го тура чемпионата Франции.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым