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Банки снова подняли минимальные ставки по потребкредитам до 21

Банки снова подняли минимальные ставки по потребкредитам до 21%. «Известия» выяснили, что минимальная полная стоимость кредита выросла с 20,6% в конце июля до 21,1% в августе, а средняя стоимость потребкредитов приблизилась к 30% годовых.

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