Банки снова подняли минимальные ставки по потребкредитам до 21%. «Известия» выяснили, что минимальная полная стоимость кредита выросла с 20,6% в конце июля до 21,1% в августе, а средняя стоимость потребкредитов приблизилась к 30% годовых.