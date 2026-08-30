Банки снова подняли минимальные ставки по потребкредитам до 21%. «Известия» выяснили, что минимальная полная стоимость кредита выросла с 20,6% в конце июля до 21,1% в августе, а средняя стоимость потребкредитов приблизилась к 30% годовых.
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