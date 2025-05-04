На мать или отца: от чего зависит на кого похож ребёнок

Вопрос, на кого похож ребёнок — насущный не только для родителей, но и для близких родственников. Приятно же найти в малыше похожие черты! Примечательно, что в новорождённом одни видят схожесть с матерью, другие — с отцом.
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