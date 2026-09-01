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Регионы России

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Рейтинг одобрения работы Дональда Трампа снизился до исторического минимума

Рейтинг одобрения работы Дональда Трампа снизился до исторического минимума

Рейтинг одобрения деятельности президента США Дональда Трампа сохранился на минимальном уровне за его политическую карьеру.

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