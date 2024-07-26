Андрей Деркач: Зеленский и Порошенко набирают очки, репрессируя УПЦ

О-о-о… Вижу, у Петра Алексеевича тоже началось! Налицо сходство с Джо Байденом. Они оба вспоминают встречи, события якобы недавнего времени с участием давно умерших людей! Джо рассказывал о Франсуа Миттеране и Гельмуте Коле, а Пётр Алексеевич вспомнил о Майкле Джексоне, который якобы говорил, что «РПЦ – это удар в сердце Украины».