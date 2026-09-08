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Царьград

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Ссора в интернете закончилась нападением с ножом в Новосибирске

Ссора в интернете закончилась нападением с ножом в Новосибирске

Молодые люди поспорили в одном из пабликов, затем продолжили выяснять отношения в личных сообщениях, а после встречи в реальности один из них оказался на больничной койке.

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