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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вильям Галлас: «Альварес вывел бы «Арсенал» на новый уровень, привнес много победного опыта. Он выглядит как игрок, который хочет достичь самого высокого уровня»

«Хулиан Альварес был бы отличным приобретением для «Арсенала». Он чемпион мира, обладатель Кубка Америки, дважды подряд выигрывал АПЛ, выигрывал Лигу чемпионов.

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