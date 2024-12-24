Склады ВСУ сровняли с землей ракетами: Карта специальной военной операции на Украине на 24 декабря 2024 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваВ рамках Специальной военной операции на Украине российские вооруженные силы продолжают наносить точечные удары по стратегическим объектам ВСУ, существенно меняя динамику боевых действий.