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Являются ли США нашим партнёром? Только факты. Без пропаганды

Являются ли США нашим партнёром? Только факты. Без пропаганды

Царьград ФОТО: Christian Ohde/imago stock&people/Globallookpress Обстановка на мировой арене в последние несколько недель кардинально изменилась – США полностью прекратили поставки любого вооружения на Украину, провели переговоры с Россией, а Трамп лично унизил Зеленского на весь мир, помимо этого США встали на сторону России и проголосовали против резолюции ООН, осуждающей действия нашей страны.

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Комментарии
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Балу -
Не надо очаровываться... Тогда и разочаровываться не придется... Время покажет...
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12 час.
Ваша Светлость
Путин считает США партнерами... Видимо, не жилец:))).
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9 час.
Семен Демин
США нам далеко не друг. Но сейчас Трамп хочет сделать Америку опять великой и в этом ему мешают глобалисты, которые и нам враги. То есть сейчас у США и РФ общий враг и это надо использовать в своих интересах. Это сложно.
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5 час.
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