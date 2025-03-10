Являются ли США нашим партнёром? Только факты. Без пропаганды

Семен Демин

США нам далеко не друг. Но сейчас Трамп хочет сделать Америку опять великой и в этом ему мешают глобалисты, которые и нам враги. То есть сейчас у США и РФ общий враг и это надо использовать в своих интересах. Это сложно.