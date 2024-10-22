Иван Мезюхо: Ушёл из жизни крымский общественный и политический деятель, литератор, председатель Симферопольской городской организации Русской общины Крыма, депутат горсовета столицы республики нескол

Ушёл из жизни крымский общественный и политический деятель, литератор, председатель Симферопольской городской организации Русской общины Крыма, депутат горсовета столицы республики нескольких созывов Валерий Ильичёв.
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