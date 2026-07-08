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Царьград

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"Господь разберётся": Священник Береговой рассказал о "правиле бумеранга"

"Господь разберётся": Священник Береговой рассказал о "правиле бумеранга"

Православный священник Владислав Береговой развенчал популярный миф о "правиле бумеранга".Почему бумеранг не работает Священник Русской Православной Церкви Владислав Береговой, настоятель Свято-Никольского храма в Мосальске Калужской области в своём посте в телеграм-канале затронул тему, которая волнует многих.

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