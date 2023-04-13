Флагманские центры больниц Москвы оснастили 3,5 тысячи единиц оборудования

Во флагманских медцентрах, созданных на базе НИИ СП имени Н.В. Склифосовского и ГКБ имени В.В. Вересаева, установлено 3,5 тысячи единиц высокотехнологичного оборудования, позволяющего оказывать экстренную помощь по новым современным стандартам.