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Нижегородская правда

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Дерматолог предупредила о последствиях опасного тренда ванн с хлоркой

В последнее время в социальных сетях появился тренд, когда девушки принимают ванны с добавлением хлорного отбеливателя в попытке избавиться от высыпаний на теле.

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