Мне ничего не хочется, только спрятаться и плакать.....

ВЗ

Вячеслав Зязев

Я всегда считал, что женщина - тончайший психолог! Но, вероятно, здесь не тот случай! За 11 лет можно многое было распознать в этом мужике: 1. Скаредность его -это первый сигнал!. Что-то приберегал или "кроил"для себя! 2. Бросил ровесницу и выбрал постарше женщину - второй сигнал! Порепетировать сексуальные утехи на зрелой женщине, это лучше, чем на незрелой и глупой ровеснице! А потом найти свою правильную любовь (параноидальная идея)! 3. Неискренность в любви и в признании в ней - третий сигнал. Это значит... не хотел растрачивать чувства до новой любви. 4. Поиск себя и поиск работы - четвертый сигнал. Чисто навязанная женщине иллюзия. Типичный признак Альфонса - это такая падаль, которая считает себя "подарком судьбы" для женщины, которую можно доить и доить. Здесь фигурирует чувство его превосходства над женщиной, что можно распознать и без психотерапевта. Или это современная либероидная падаль, которой с детства вдули в башку идею, что мальчик - гений. И он достоин большего. Только судьба сложилась так, что его гениальность никто не разглядел и кроме мелких работ и должностей в обслуживающих видах деятельности никто ничего не предлагал. У "сучка" автоматически должно возникнуть невротическое отклонение: обида на общество и семью, а также ожидание удобного случая "вырваться из череды случаев непризнания его талантов", и конечно вырваться из ничего не давшей ему семьи. Кстати, о птичках! Новая женщина вероятно протолкнула его на новую работу, аж с зарплатой на 100 тыс. рублей. Бывшая жена такого не смогла! Вывод: Девоньки! наблюдайте за мужиками, которых Вы, якобы, "приручили". Я 49 лет в браке, но хитрющие глаза и смеющийся взгляд моей женщины всегда пронизывал меня словно рентген! Ну, и шутка: У меня никогда не было денежной заначки. Напрасная идея, она и так всё узнает! Зачем что-то прятать или скрывать от неё?