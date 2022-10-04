Минобороны сообщило об инциденте с российским Ан-26 и беспилотниками США в Сирии

ЦПВС: АН-26 ВКС РФ был вынужден уклониться от столкновения с беспилотниками США в Сирии Самолет Ан-26 военно-транспортной авиации военно-космических ЦПВС: АН-26 ВКС РФ был вынужден уклониться от столкновения с беспилотниками США в Сирии Самолет Ан-26 военно-транспортной авиации военно-космических сил (ВКС) РФ, выполнявший рейс в целях снабжения российской группировки войск в Сирии, накануне был вынужден уклониться от столкновения с двумя американскими ударными беспилотниками в воздухе на севере страны.