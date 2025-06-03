Рацион старости: от каких продуктов вы стареете преждевременно?

Помните выражение – вы то, что ты едите? Но представляете ли вы, насколько это близко к истине? Продукты, которые вы употребляете в пищу, не только снабжают энергией и строительными веществами в виде белков, жиров и витаминов.
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