Эксперт объяснила, почему запотевание окон крайне опасно для человека

Ангелина Суркова предупредила, что регулярное запотевание окон способно привести к росту грибкаЭксперт Ангелина Суркова рассказала, что нередко окна запотевают из-за неисправной системы вентиляции, сушке белья, готовки или наличия щелей в оконных рамах.