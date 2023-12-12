Эксперт объяснила, почему запотевание окон крайне опасно для человека

Ангелина Суркова предупредила, что регулярное запотевание окон способно привести к росту грибкаЭксперт Ангелина Суркова рассказала, что нередко окна запотевают из-за неисправной системы вентиляции, сушке белья, готовки или наличия щелей в оконных рамах.
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