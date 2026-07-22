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Депутат Шеремет: Мерц и Бернем будут вынуждены бежать из-за поддержки Киева

Депутат Государственной думы от Республики Крым Михаил Шеремет заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц и новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем столкнутся с необходимостью покинуть свои страны.

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