Депутат Государственной думы от Республики Крым Михаил Шеремет заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц и новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем столкнутся с необходимостью покинуть свои страны.
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