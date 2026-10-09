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«Музконтент ПФКИ» поможет продвигать молодых артистов: объявлен старт заявок

«Музконтент ПФКИ» поможет продвигать молодых артистов: объявлен старт заявок

Музыканты, авторы и продюсеры могут получить поддержку для своих проектов. Влада Шпигаль (MIRAVI) пресс-службаПрезидентский фонд культурных инициатив объявил о старте нового отбора в рамках программы «Музконтент ПФКИ».

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