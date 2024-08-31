Удары по Белгороду: Следственный комитет начал расследование по факту теракта

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также личности причастных к атаке. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что в больницах находятся 37 человек, в том числе семь детей.
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