Осень возьмёт своё: в Гидрометцентре рассказали о погоде в Крыму на этой неделе

На этой неделе в Крыму тёплая и сухая погода сменится дождями и заметным похолоданием. Об этом в беседе с корреспондентом "Крымской газеты" сообщила начальник Гидрометцентра РК Татьяна Любецкая.
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