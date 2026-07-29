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В Венгрии объявлен высший уровень опасности

В Венгрии объявлен высший уровень опасности

В Венгрии объявлен максимальный уровень опасности из-за экстремальной жары. Об этом сообщил премьер-министр страны Петер Мадьяр в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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