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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кузнецов об уходе из «Салавата»: «Комфортно себя чувствовал на льду и за его пределами. Мог спокойно пойти попеть песни с молодежью в центре города. Люблю всех болельщиков клуба!»

Нападающий Евгений Кузнецов обратился к болельщиками после того, как «Салават Юлаев»  официально расстался с хоккеистом.

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