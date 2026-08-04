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Полное расписание чемпионата России по регби-2026: в сезоне выступают 7 команд, финал – в середине октября

Стало известно расписание чемпионата России по регби-2026. В сезоне выступают семь команд: нет новокузнецкого «Металлурга».

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