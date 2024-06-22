Блинкен назвал ключевой роль Румынии на восточном фланге НАТО

Румыния играет ключевую роль на восточном фланге НАТО, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с румынским министром иностранных дел Луминицей Одобеской, трансляция велась на YouTube-канале госдепартамента США.
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