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Блинкен назвал ключевой роль Румынии на восточном фланге НАТО

Румыния играет ключевую роль на восточном фланге НАТО, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с румынским министром иностранных дел Луминицей Одобеской, трансляция велась на YouTube-канале госдепартамента США.

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