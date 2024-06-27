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  • Наталья Котельникова
    Навыбирались там сами себе и себя по заказам и откатам. Это не народное собрание законотворцев, это не вече!!! Это сб...Володин: высказыв...
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    ...и побежал Володин напрасно апеллировать к народу. А госдуру кто придумал?Володин: высказыв...

В Хабаровском крае абитуриентам предлагают пройти профориентационный тест

В Хабаровском крае абитуриентам предлагают пройти профориентационный тест

В 2024 году вузы Хабаровского края готовы принять 6069 абитуриентов на бюджетные места. Для тез аюитуриентов, кто еще не определился с выбором, предлагаетсыя пройти профориентационный тест на сайте ДальнийВосток2030.

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