В Хабаровском крае абитуриентам предлагают пройти профориентационный тест

В 2024 году вузы Хабаровского края готовы принять 6069 абитуриентов на бюджетные места. Для тез аюитуриентов, кто еще не определился с выбором, предлагаетсыя пройти профориентационный тест на сайте ДальнийВосток2030.
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