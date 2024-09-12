Квартальнов о «Динамо» Минск и 5:1 с «Витязем»: «Хорошее начало, непростой второй период, в третьем играли поспокойнее» 

«Для нас сложилась хорошая игра. Начало хорошее, первый период. Единственное – концовку надо было доиграть, за восемь секунд [до конца] получать гол… Потом все-таки был непростой второй период, но где-то мы выстояли, а в третьем периоде играли поспокойнее», – сказал главный тренер минского «Динамо».