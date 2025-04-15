«Целенаправленные удары по мирной инфраструктуре»: за ночь российские силы ПВО сбили 115 украинских БПЛА

В ночь на 15 апреля силы ПВО сбили 115 украинских БПЛА над Россией, сообщили в Минобороны. 109 беспилотников было перехвачено над Курской областью, в результате атаки ВСУ повреждены 24 многоквартирных дома, погибла 85-летняя женщина, девять человек получили различные ранения.