Министр финансов Таиланда Экнити Ниттханапрапат объявил об отсрочке введения налога на выезд авиационным транспортом до 2026 года.
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