Слова уже ни на кого не действуют...

Наш дорогой Дмитрий Анатольевич, дабы всех нас успокоить, написал у себя, что мы обязательно бахнем:"Что считают западные начальники и их заигравшийся в войну политистеблишмент о реакции нашей страны на вероятные удары ракетами «вглубь территории»? А вот что: русские много говорят об ответе при помощи оружия массового поражения, но ничего не делают.