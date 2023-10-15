Во Всероссийском обществе инвалидов прошли турниры по русским шашкам и дартсу

Турниры были посвящены международному Дню белой трости. Данные соревнования проводились с целью популяризация шашечной игры и игры в дартс, вовлечения людей с ограниченными возможностями в активные занятия физической культурой и спортом, развития у них аналитических и умственных способностей.
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