Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 782 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • александр почекунин
    Оправдал личное д...
  • Sergiy Che
    Сдристнувшего иноагентишку Макарку-израиловского, сталираст припомнил?? Что ж, сие показательно - всё гавно нации в о...Чтоб не наступать...
  • Алла Соловьева
    Желающих платить такие деньги назвать бы следовало!Сколько можно тер...

Байден действительно решил уйти из жизни красиво

Байден действительно решил уйти из жизни красиво

Дмитрий Медведев Американские политики и журналисты всерьёз обсуждают последствия передачи Киеву ядерного оружия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
TF
Tatyana Fedotova
Надеюсь на этот раз Америки не будет. Очень на это надеюсь. Это нужно было сделать сразу как сделали сверхзвуковое. Сразу по США и Англии. Наши дураки и тормоза.
Ответить
22 час.
Eduard
Одним ядерным оружием Россию не разрушить!
Ответить
19 час.
Eduard
Америка не только товар,но и бесконечное зло!
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх