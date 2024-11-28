Дмитрий Медведев Американские политики и журналисты всерьёз обсуждают последствия передачи Киеву ядерного оружия.
Байден действительно решил уйти из жизни красиво
Комментарии
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TF
Tatyana Fedotova
Надеюсь на этот раз Америки не будет. Очень на это надеюсь. Это нужно было сделать сразу как сделали сверхзвуковое. Сразу по США и Англии. Наши дураки и тормоза.
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22 час.
Eduard
Одним ядерным оружием Россию не разрушить!
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19 час.
Eduard
Америка не только товар,но и бесконечное зло!
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19 час.
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