ФСБ: суд оштрафовал курганца за призывы к насильственной смене власти

В пресс-службе УФСБ России по Курганской области заявили, что Центральный окружной военный суд Екатеринбурга оштрафовал жителя Кургана за оправдание терроризма и призывы к насильственному свержению государственной власти.
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