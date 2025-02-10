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ФСБ: суд оштрафовал курганца за призывы к насильственной смене власти

ФСБ: суд оштрафовал курганца за призывы к насильственной смене власти

В пресс-службе УФСБ России по Курганской области заявили, что Центральный окружной военный суд Екатеринбурга оштрафовал жителя Кургана за оправдание терроризма и призывы к насильственному свержению государственной власти.

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