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Россия нашла на Пашиняна управу. Лидер Армении даёт заднюю

Россия нашла на Пашиняна управу. Лидер Армении даёт заднюю

Блог  ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.  Как-то незаметно у нас прошла новость о том, что Пашинян резко сменил риторику и снова пытается подружиться с Россией, а зря.

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Комментарии
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Валентин Щербаков
Не надоело нашей власти якшаться и иметь какие-то дела с этим лживым армянским прощелыгой Пашиняном и всё время идти ему навстречу.....
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14 час.
vitaly yanushkevich
А вот эти слова ФСБ на заметку взять надо, эта баба и детей своих так воспитает.
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12 час.
СЕРГЕЙ Лютов
&quot;Широко шагать - штаны можно порвать!&quot;😂
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8 час.

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